Meer dan 100 jaar engagement voor Kerkfabriek Boekhout

Gingelom

De Kerkraad Boekhout heeft zopas twee leden gehuldigd. Jean Claesen (86) stopt als voorzitter van het kerkfabriek waarin hij sinds 1962 zetelde. 20 jaar lang was hij voorzitter en voordien 25 jaar lang schatbewaarder. Ook binnen het Centraal Kerkbestuur Gingelom nam hij jarenlang diverse mandaten op. Jean werd begin jaren 90 vereerd met de medaille 1ste Klasse van het Bisdom Hasselt voor zijn jarenlang engagement binnen het zangkoor. Sebastien Libens (35), de nieuwe voorzitter, huldigde zijn voorganger uitvoerig voor diens verdiensten en gaf hem de titel van erevoorzitter. Ook Marcel Ruymen (81) werd gehuldigd. Marcel zetelt sinds 1980 in het kerkfabriek en is er sinds 1985 secretaris. Hij werd voor zijn 42-jarig engagement vereerd met de medaille 1ste Klasse van OLV Oorzaak onzer Blijdschap, patrones van het Bisdom Hasselt. Ook Julia en Lucienne, de echtgenotes van Jean en Marcel, maken zich reeds jaren verdienstelijk binnen de parochie en werden in de bloemetjes gezet. De gevierden mochten het nieuwe Mariabeeld inhuldigen in de kapel aan de Boekhoutstraat. erre