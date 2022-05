Bijna een eeuw verschil tussen jongste en oudste lid van Aero Kiewit

Hasselt

Op 21 april 2022 werd Olivia Thielens geboren. Enkele dagen later besloten papa Wesley, zelf actief in de vliegerij, en mama Deborah om hun pasgeboren spruit in te schrijven als lid van de club van hun hart, de Koninklijke Vliegclub Aero Kiewit. “Onze dochter heeft zelfs al een pilotennummer, namelijk P-2104”, zegt trotse papa Wesley. “En ze heeft zelfs al een T-shirt met het embleem van de club.” Daarmee is Aero Kiewit wellicht de vliegclub met het jongste en het oudste lid van het land”, zegt pleincommandant Remi Hoffman. “Zelf word ik binnenkort 95 en ik ben nog altijd erg actief op het vliegveld. Hopelijk kan ik me hier nog wat jaartjes verdienstelijk maken Ik ben in elke geval blij dat de opvolging op lange termijn nu al is verzekerd.!”

