‘t Nieverke schotelt wereldkeuken voor op schoolfeest

Nieuwerkerken

“De wereld draait voor jou en voor iedereen, zo luidt ons jaarthema dit jaar. En daar hebben we ook inspiratie gevonden voor ons schoolfeest. We hebben gekozen voor een wereldfestival en daar hoort ook een wereldkeuken bij”, zo vertelt directrice Fabienne Vanaken. Ouders met een andere nationaliteit sprongen graag mee op de kar. “Dankzij deze mama’s en papa’s kunnen we vandaag gerechten serveren uit Polen, Moldavië, India, Roemenië en Pakistan.” Ook voor de ouders was het een bijzondere ervaring. “Voor ons is dit een mooie gelegenheid om iedereen letterlijk van onze cultuur te laten proeven. Sinds zaterdagochtend zijn we met twaalf mama’s aan het koken geslagen. We hebben onder meer samosa’s en pakora’s gemaakt. Dat zijn typische gevulde gerechten uit India en ze vielen duidelijk in de smak” zo vertelt Balwinder Kaur. Samen met de andere Indiase mama’s had ze zich ook piekfijn uitgedost voor dit schoolfeest. len