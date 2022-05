Geboorteloket in az Vesalius: ouders kunnen baby voortaan ter plaatse inschrijven bij gemeente

Vanaf nu kan je de geboorte van je kind ook aangeven via het geboorteloket in het ziekenhuis az Vesalius. Twee voormiddagen in de week houdt een ambtenaar van de burgerlijke stand zitdag op de afdeling Materniteit

Ouders kunnen voortaan tijdens hun verblijf in het ziekenhuis hun pasgeborene in de gemeente aangeven via het geboorteloket op de afdeling Materniteit van az Vesalius. Een medewerker van de dienst Burgerlijke Stand zal op maandag en donderdag van 10u tot 12u fysiek aanwezig zijn om de aangifte digitaal uit te voeren. “Op deze manier moeten ouders niet meer naar het ac komen in een periode waarin zowel de ouders als de baby alle rust kunnen gebruiken”, wist burgemeester Patrick Dewael.

“Het aantal geboortes in Tongeren blijft redelijk constant. In 2019 waren het er 549, in 2020 zaten we op 517 en vorig jaar klopten we af op 537. Dit geboorteloket is een mooie stap in de dienstverlening die we willen bieden aan jonge ouders”, vertelde Steve hoste, voorzitter Raad van Bestuur az Vesalius.

De kersvers geboren Nena Tans kreeg de primeur in het geboorteloket. Ouders Jeroen Tans en Anke Noben uit Z.-Z.-Bolder vonden het alvast gemakkelijk dat ze niet meer naar het ac moeten langsgaan. “Het is een fijn initiatief, want bij ons eerste dochter moest ik mijn man missen terwijl hij in het gemeentehuis moest zijn om haar aan te geven”, wist mama Anke.

