Kim uit ‘Boer zkt Vrouw’ krijgt wind van voor na “wissel”, hij pareert de kritiek

Boer Kim (29) zorgde voor een plottwist van jewelste in de voorlaatste aflevering van Boer zkt Vrouw. Hij besefte te laat - na veel gekus - dat hij de verkeerde keuze maakte, liet dat weten aan Ginny (27) en ging terug naar tweede keuze Emi (23). Online wordt hem verweten “een snoeper” te zijn die “een Fabrizio’ke doet”.

Kijkers reageerden zondag met verontwaardiging en medeleven voor Ginny op de keuze van aardappelboer Kim. De Limburger hield het arme meisje aan het lijntje, vinden velen. Hij kuste Ginny meermaals en ze hadden het over de toekomst.

Maar vanbinnen voelde Kim het niet. “Voor alle duidelijkheid: ik heb geen toneel gespeeld, ik wou het echt een kans geven”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Hij kuste en knuffelde met Ginny in de hoop dat romantische gevoelens zouden ontstaan, legt hij uit. “Maar de vonk bleef uit en ik besefte dat ik een fout had gemaakt.”

Kim legt uit dat hij koos voor Ginny omdat hij zeker wist dat ze zich kon vinden in de boerenstiel, terwijl hij vreesde dat Emi een leven op de boerderij niet zag zitten. Zijn vorige relatie liep spaak door dat probleem, dus hij “wou die fout niet opnieuw maken.”

Geen complete verrassing

De dag na hun tripje, biechtte de aardappelboer aan Ginny op dat hij het niet voelde. En dat dat wel het geval was bij Emi. “Ze reageerde natuurlijk teleurgesteld, maar ik heb geprobeerd om snel open kaart te spelen en niemand te kwetsen.” Volgens Kim kwam het nieuws niet als een complete verrassing voor zijn uitverkorene. “Ik had haar eerder al verteld dat ik met Emi in mijn hoofd zat.”

Ginny en Kim horen elkaar nu niet meer. “In mijn ogen had het weinig zin om vrienden te blijven. Dat zou het alleen maar pijnlijker maken. Ik heb dan ook het gevoel correct te hebben gehandeld.”

De boom in

Heel wat kijkers zijn het daar niet mee eens en laten dat horen op sociale media. Hij wordt “een snoeper” en “fervent flirter” genoemd. Hij houdt het liever op “een sociale jongen”. “Als je je tegenwoordig al een beetje joviaal gedraagt tegenover een vrouw, noemen ze dat flirten”, lacht hij. Hij laat de reacties, die hij naar eigen zeggen niet leest, niet aan zijn hart komen. “De mensen die ik graag zie - vrienden en familie - begrijpen mijn keuze volledig. Al de rest kan de boom in.”

In de aflevering van volgende week komen we te weten of Kim en Emi nu nog een koppel zijn.