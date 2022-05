Hasselt

De aanleg van een glasvezelnetwerk dat de 6 Limburgse ziekenhuizen en 4 psychiatrische centra met mekaar verbindt, is afgerond en is in gebruik genomen. Dat gebeurt via het platform HospiSmart dat zorgt voor een veilig afgesloten uitwisseling van cruciale patiëntgegevens tegen hoge snelheid.