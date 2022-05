Drie bestuurders testen positief op alcohol of drugs

De politie heeft afgelopen weekend drie bestuurders aan de kant gezet die te veel alcohol hadden gedronken of onder invloed van drugs waren. Een bestuurder speelde naast zijn rijbewijs ook zijn voertuig kwijt omdat het niet verzekerd en gekeurd is.

De 25-jarige bestuurder uit Smeermaas werd zondag even voor middernacht op de Rode Kruislaan in Bilzen aan de kant gezet omdat hij te snel reed. De twintiger had geen rijbewijs of identiteitskaart bij. Uit een drugstest bleek dat hij onder invloed van cocaïne was. Zijn auto werd getakeld. De Lanakenaar krijgt nu een maand de tijd om zich in regel te stellen. Er werden vier pv’s opgesteld.

Maandag in de vroege ochtend werd in de Heibrikstraat in Hoeselt een auto tegengehouden door een politiepatrouille omdat een stoplicht niet werkt. De 31-jarige bestuurder testte positief op marihuana en is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. In de auto lag nog een gebruikershoeveelheid marihuana. De drugs werden in beslag genomen.

Slapen

Tenslotte moest in Vlijtingen (Riemst) een 50-jarige man uit Hoeselt zijn rijbewijs voor 3 uur inleveren na een positieve ademtest. Hij kreeg een boete van 179 euro en twee pv’s van waarschuwing voor een verouderd rijbewijs en versleten banden.

Nog een opmerkelijk feit dat maandagochtend werd vastgesteld: op de Riemsterweg in Martenslinde (Bilzen) stond een bestelwagen op het fietspad. De 57-jarige bestuurder had zich aan de kant gezet om te slapen. Zijn voertuig was niet in orde met de verzekering en werd getakeld.

Tenslotte werd op de Visésteenweg in Riemst een bestuurder betrapt op onverantwoord rijgedrag. Hij reed 84 km/uur in een zone 50. De 33-jarige man uit Bilzen kreeg hiervoor een boete van 116 euro. mm