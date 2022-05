Exclusieve foto bewijst: Kourtney Kardashian trouwt voor de tweede keer met rockster Travis Barker

‘Kravis’ begin mei tijdens het Met gala in New York — © ISOPIX

De Amerikaanse realityster Kourtney Kardashian (43) is afgelopen weekend getrouwd met rocker Travis Barker (46). Alweer, want de twee gaven elkaar eerder dit jaar al officieus hun jawoord in Las Vegas. Deze keer was het voor de wet in het gemeentehuis van Santa Barbara. Het trouwfeest zelf gaat later door.

De Amerikaanse entertainmentsite TMZ bericht dat er – op de getuigen en enkele beveiligingsagenten na – weinig mensen op de wettelijke trouw aanwezig waren. Er was zelfs geen spoor te bekennen van Kourtney’s beroemde zussen Kim en Khloé Kardashian. Grootmoeder Mary Jo Campbell werd wel gesignaleerd.

LEES OOK:

Was er ook bij vanop een afstandje: de persfotograaf van de TMZ. Dat bewijst een exclusieve foto van het paar op Instagram. Daarop draagt Kardashian een korte witte jurk en Barker een strak zwart pak. Na de plechtigheid reed het koppel weg in een zwarte auto waaraan achteraan de boodschap “just married” was bevestigd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het is de tweede keer dit jaar dat Kardashian en Barker trouwen. Begin april deden ze het al in Las Vegas, waarna Kourtney zelf een foto als bewijs plaatste op haar sociale mediakanalen. Het huwelijk was echter niet geldig omdat ze vooraf geen huwelijksvergunning hadden geregeld. ‘Kravis’, zoals Kourtney en Travis in het kort worden genoemd, konden niet meer wachten om in de echt verbonden te zijn. En het huwelijksfeest dan? Dat komt volgens de internationale pers op een later moment. De twee zouden een grootse ceremonie willen in Italië.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Los van haar twee jawoorden aan Barker, was de oudste Kardashian-zus al eerder getrouwd met Scott Disick. Uit het huwelijk kwamen drie kinderen voort. Het stel ging uit elkaar in 2015. Barker heeft ook al een huwelijk achter de rug. Hij scheidde in 2008 van Shanna Moakler, met wie hij twee kinderen heeft.