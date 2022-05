Moeilijk te blussen brand in Pietersembos: al 6 hectaren bos afgebrand

Al zo’n 6 hectaren van het Pietersembos in Lanaken is vernield door een brand. Doordat het gebied erg ontoegankelijk is en de waterbevoorrading moeilijk verloopt, is het niet eenvoudig voor de brandweer om het vuur te blussen.

Zondag rond 19.30 uur kwam bij de brandweer de eerste melding binnen van de brand in het natuurgebied. Karen Desmet van de brandweerzone Oost-Limburg: “Het was meteen duidelijk dat het om een moeilijk te blussen brand ging. Het is daar turfgrond en het vuur verspreidt zich ondergronds. Bij de brand geraken, is ook niet eenvoudig. Zondag kregen we het vuur niet uit. Een ploeg bleef ter plaatse om er voor te zorgen dat de brand zich niet uitbreidde. En dat lukte.” De brand veroorzaakte wel wat rookhinder in de buurt. Maar meer was er niet aan de hand.

Wind

Tot de wind maandagochtend aan kracht won. “Het vuur vond een tweede adem en flakkerde op. Intussen zijn we daar met vijf bosbrandweerwagens en een tankwagen. De waterbevoorrading blijft moeilijk. We zijn nu - maandagmiddag - aan het bekijken of we water uit de vijvers in de buurt kunnen pompen om te blussen. Maar ook dat verloopt moeilijk.”

De woordvoerster schat dat de brandweermannen nog de hele dag bezig zijn met blussen. Voor komende nacht is er sowieso een controle ter plaatse voorzien.

Momenteel geldt in de Limburgse code oranje voor brandgevaar. Dat betekent dat het brandgevaar in de natuur hoog is. Mensen krijgen de raad voorzichtig te zijn, niet in natuur- en bosgebieden te roken en kinderen niet zonder toezicht op het terrein te laten. Vuur maken is verboden. mm

https://www.natuurenbos.be/brandfase-limburg