Lommelse kunstenaars openen deuren tijdens weekend Ateliers in Beeld

Lommel

Vorig weekend vond in heel Vlaanderen ‘Atelier in Beeld’ plaats. Dit is een opendeurweekend voor beeldend kunstenaars. De focus ligt op ateliers waar je het werkproces van de kunstenaar ziet. Tijdens het weekend staat de ontmoeting tussen publiek en kunstenaar centraal. In Lommel openden drie kunstenaars hun atelier: Gerda Schroeten (glaskunst), Niko Hendrickx (beeldhouwkunst, 3D-printing) en Elsa van den Hoogen (grafiek, diepdruk, hoogdruk). Elsa demonstreerde diverse grafische technieken zoals monotype, hoogdruk en zeefdruk. Onder de bezoekers van haar atelier werd een grafisch kunstwerkje verloot. “Tijdens Atelier in Beeld geef ik demonstraties. Er is ook een kleine expositie van mijn recente werken”, zegt Elsa.(nma)