Leerlingen Don Bosco maken winkelkarren voor Sint-Vincentius Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

Medewerkers van de Sint-Vincentiusvereniging uit Heusden-Zolder mochten vorige week enkele winkelkarren in ontvangst nemen in de technische school Don Bosco in Helchteren. “De jongens van het zesde leerjaar lassen hebben acht winkelkarren ontworpen en afgewerkt voor hun eindproef op school”, zo vertelt Strefan Was, voorziter van Sint-Vincentius. “Mooi, nu nog een laagje verf en we kunnen weer voor jaren voort.” zb