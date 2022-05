Pas getrouwd: Sven en Cirina in Sint-Truiden

Sint-Truiden

Sven Lemoine (30) uit Sint-Truiden, stadsmedewerker dienst sport&jeugd

Cirina Spiritus (33) uit Sint-Truiden, verpleegkundige

Kinderen: Cataleya (7,5) en Anna-Arlyn (1,5)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “3,5 jaar geleden in het Speelhof tijdens een barbecue. Ik was er gast, hij was er met zijn werk. We zijn aan de praat geraakt, hebben elkaar opgezocht op Facebook en zijn dan op date gegaan. Wij kijken nu uit naar ons nieuwe stekje.” (jcr)

