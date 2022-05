Kauliller vrijwilligers staan klaar voor MS-liga tijdens Teutenroute

Bocholt

Serviceclub Fifty-One en Vliegbasis Kleine Brogel organiseerden de Teutenroute, een fietstocht ten voordele van de MS-liga. Voor de 21 ste editie kon de organisatie rekenen op vele verenigingen in Noord-Limburg. “Dit is onze 8ste deelname, stilaan een traditie”, vertellen een dertigtal vrijwilligers van FC Kaulille. Het Kauliller teutenhuis ontvangt de eerste fietsers al om 8 uur in de morgen. “Voor ze met de fiets vertrokken werden spek en ei, een Boogse kook of een heerlijk soepje genuttigd. Na de middag zorgde Phil Ooms voor ambiance met oude hits. “Op deze manier proberen we een steentje bij te dragen voor de minder fortuinlijke medemens”, zo klinkt het. rdr