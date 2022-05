Wat is te doen in jouw buurt? Dit zijn de tips van de redactie

Het festivalseizoen komt stilaan op gang, en dat is er een voor jong en oud. Van We R Young tot folk in Bokrijk en opera in Alden Biesen: het belooft een muzikale week te worden.

Een muzikaal bezoek met Koen Crucke in Villa Lehár

De komende weken wordt Alden Biesen in Bilzen voor de Zomeropera omgedoopt tot Villa Lehár, genoemd naar de villa in Bad Ischl waar de beroemde operettecomponist en dirigent Franz Lehár naartoe trok om ideeën op te doen. Hij schreef er successen als Die Lustige Witwe en het Land van de glimlach. Koen Crucke en anderen nemen je mee voor een muzikale rondleiding in de villa met herkenbare melodieën en verborgen pareltjes uit het opera- en operette-oeuvre.

Tot 26/5 in Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Info & tickets: www.zomeropera.be

© Boumediene Belbachir

De hele dag raven

Voor de house- en technofans: de derde editie van Garnizoen in Beringen staat voor de deur. Het idee voor Garnizoen kent z’n oorsprong in de befaamde Warehouse-nachtclub in Chicago waar housemuziek ontstond. Op het podium: Charlotte De Witte, Matador, Black Mamba, Lola Haro, Monoloc, Goldfox en anderen. Trek die dansschoenen maar aan, zodat je heel de dag kan gaan.

Op 26/5 vanaf 15.30 uur in be-Mine, Koolmijnlaan 201 in Beringen. Info & tickets: www.garnizoen.be

© Geert Van de Velde

Swingende folk in Bokrijk

Fan van folk? Bokrijk swingt dit weekend tijdens het Folkfestival. Terwijl je geniet van zes toffe folkbands kan je het Openluchtmuseum in Genk verkennen. Je kan er deelnemen aan verschillende ateliers, de theatervoorstellingen van Living History bekijken of de historische dierenrassen bewonderen. Die bands die optreden zijn onder andere The Conservators, The Dublin Legends, Guy Swinnen Club, Billy Grass en anderen.

Op 21/5 van 10 tot 22.15 uur in Bokrijk, Bokrijklaan 1 in Genk. De toegang tot het Folkfestival zit in de ticketprijs van het museum inbegrepen. Info & tickets: www.bokrijk.be

© Bokrijk

© Bokrijk

We R Young

Voor de zesde keer kunnen tieners compleet uit de bol gaan op het tienerfestival ‘We R Young’ in Hasselt. Het is voor tieners tussen 12 en 16 jaar het uitgelezen moment om een eerste festivalervaring op te doen. Het programma is bovendien niet min met Joost, Camille, Lennert Wolfs en Cristian D op de affiche. Verder zijn er toffe workshops van Villa Basta, TikTok booths, foodtrucks en veel meer.

Op 25/5 van 14 tot 20 uur in Kapermolenpark, Elfde Liniestraat 21 in Hasselt. Info & tickets: www.we-r-young.be

© We R Young

© We R Young

Voor kleine archeologen

Trek tijdens de Archeologiedagen op pad met Emma en Otis. Illustratrice Liesbet Slegers maakte op vraag van de provincie een nieuw verhaal over Emma en Otis die een oud muntje vinden en dat prikkelt naar meer. Ze gaan aan de slag als echte archeologen. Ook in het Regionaal Archeologisch Museum in Maaseik kunnen kinderen de vondsten terugvinden tijdens een interactief voorleesspel met als afsluiter een leuke knutselactiviteit.

Op 21 en 22/5 in het Regionaal Archeologisch Museum, Markt in Maaseik. Voor gezinnen met kleuters vanaf 5 jaar. Info & reserveren: www.museamaaseik.be

© Musea Maaseik

De bib is er ook voor de allerkleinsten

Zowat alle bibliotheken in onze provincie nemen op 21 mei deel aan de Boekstart-dag. Het is het moment dat de bib het aanbod voor de allerkleinsten in de kijker zet om ouders te tonen dat de bibliotheek er is voor alle leeftijden. Je kan immers niet jong genoeg de bib, boeken en lezen leren kennen. Check zeker eens in de bib in jouw buurt om te weten welke activiteiten er tijdens de Boekstart-dag georganiseerd worden.

Op 21/5 in de bib in jouw buurt. Info: www.boekstart.be

© Michiel Devijver - Iedereen Leest

Boliviaanse sound tijdens een uniek ondergronds concert

Volgde je al eens een ondergronds concert? C-mine in Genk organiseert met Sotto Terra vier intieme concerten in de oude ventilatietunnels van de mijn. Het belooft telkens een apart concert te worden waarin de artiesten elk op hun manier connecteren met de ondergrond. Eerste in de reeks is Susobrino, een producer met Boliviaanse roots die elektronische muziek combineert met etnische en exotische sounds.

Op 21/5 om 20.30 uur in C-mine, C-mine in Genk. Info & tickets: www.c-mine.be/sottoterra

© Pommelien Kolen

Alles over kruiden

Liefhebber van verse kruiden? Het Kruidenkenniscentrum in Herkenrode in Hasselt organiseert een Kruidenavondmarkt. Tal van exposanten zijn aanwezig om meer uitleg te geven en om kruiden te verkopen. Je kan er workshops volgen en advies vragen. Het is het ideale moment om zeldzamere kruiden en vergeten groenten te kopen. In het bakhuis wordt die avond pizza gebakken en je kan op het terras genieten van abdijbier en andere dranken.

Op 25/5 vanaf 17 uur aan de Tuiltermolen, Zolderse Kiezel in Hasselt. Info: www.herkenrode.be

© Herkenrode vzw

Lekkers van bij ons

Het is de Week van de Korte Keten, waarbij producten uit eigen streek in de kijker staan. De Jambrouwerij in Riemst organiseert een dag waarop je allerlei lekkers van bij ons kan proeven en kopen. Je vindt er honing van de lokale imker, zuurdesembroden van Brijosh, Hesbania Bieren, wijnen van wijndomein Vlijtingen, ijs- en geitenkaas van Geitenboerderij Noelmans, keramiek van Henk Hamster en veel meer.

Op 22/5 van 10 tot 17 uur in De Jambrouwerij, Valmeerstraat 123 in Riemst. Info: www.dejambrouwerij.be

© De Jambrouwerij

Maak kennis met de Limburgse big 5

Samen met boswachter Ward trek je op wandelsafari in Sint-Martensheide in Bree, dat deel uitmaakt van het grensoverschrijdend natuurpark Kempen-Broek. Je gaat er op zoek naar sporen van de Limburgse big 5: de bever, de wolf, het edelhert, de ree en het everzwijn. Het afwisselend landschap van bossen, heide, natte broekbossen en moerassen zijn de ideale biotoop voor de Limburgse big 5.

Op 22/5 van 9.30 tot 12 uur in Natuurhuis Mariahof, Mariahofstraat 51 in Bree. Info & tickets: www.avansa-limburg.be

Samen met boswachter Ward trek je op wandelsafari in Sint-Martensheide. — © Avansa Limburg

Uitgebreide agenda

WANDELEN

Zaterdag 21 mei

Veerkrachtwandeling

Onder begeleiding van een natuurcoach en een ervaren yogaleerkracht wandel je met volle aandacht door de omgeving en leer je ademhalings- en ontspanningsoefeningen uit mindfulness en yoga.

Abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4 in Hasselt.

Van 10 tot 11.30 uur

Basistarief: 7 euro

Zaterdag 21 mei

Wandeling in Den Tip

De laatste jaren zijn er vele werken uitgevoerd in en rondom den Tip. De rozentuin werd verplaatst, de poelen uitgediept, er is een wandelpad gekomen enz. Zeker de moeite om eens te zien hoe dit reservaat evolueert.

Zaal Heidegalm, Kanaalstraat 18 in Lommel

Van 9 tot 12 uur

Zaterdag 21 mei

Lentetocht

Wandeltocht langs rustige landelijke wegen, langs de Zuid-Willemsvaart en gedeeltelijk in het groen. Pittoreske lus van 8 km door het Itterdal.

Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg 7 in Maaseik.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zaterdag 21 mei

Smulroute

Trek op smulroute langs deelnemende handelaars in Lommel. Er is kinderanimatie voorzien. Om 17 uur is er een afsluitend optreden van Evi Aurora en dj Salib Beats.

Marktplein, Dorp in Lommel.

Van 13.30 tot 18 uur

Basistarief: 2 euro

Zondag 22 mei

Vroege vogelwandeling

Vogelkenner Albert Geuens gidst ons door de vroege ochtend en staat stil bij typische vogels van de bossen en open plekken op de Resterheide.

Wandelgebied Resterheide, Begijnenstraat 5 in Hechtel-Eksel.

Van 6 tot 8 uur

Basistarief: gratis

VARIA

Zaterdag 21 mei

Planten- en boekenbeurs

Adopteer een plant of boek dat je op het lijf geschreven is tijdens deze planten- en boekenbeurs.

Vormingplus Limburg vzw, Cellebroedersstraat 13 in Hasselt.

Van 9 tot 11.30 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 21 mei

Interactieve vertelling

Vertelling over Mag, een enthousiaste mug waarin kinderen zichzelf en hun eigen talenten leren ontdekken.

Campus O3 Genk-Zuid, Bijlkestraat 18 in Genk

Van 9.30 tot 10.30 uur en van 11.15 tot 12.15 uur

Basistarief: gratis

CONCERT

Zaterdag 21 mei

Ponticello in concert

Het strijkorkest van de Kunstacademie Noord-Limburg o.l.v. Vera Baliko in concert.

Sint-Niklaaskerk, Kerkstraat in Neerpelt.

Van 19.30 tot 21 uur

Basistarief: 5 euro

Zaterdag 21 mei

The history channel band

The History Channel Band, dat zijn 4 sfeermakers samen. Ideaal voor een avondje plezier. Songs uit diverse decennia passeren de revue.

The Celtic Art Gallery, Genebosstraat 4 in Ham.

Van 20 tot 22 uur

Basistarief: 5 euro

Zaterdag 21 mei

Collage in Concert

Radio Internazionale Genk viert haar 40ste verjaardag met een concert van de populaire popgroep ‘I Collage’.

Limburghal, Jaarbeurslaan 6 in Genk.

Van 20 tot 23 uur

Basistarief: 30 euro

Zaterdag 21 mei

Festival Ballastival

Festival met bands in het genre blues, rock en pop, zoals Boogie Beasts, Joost De Lange Band, Finch Avenue, en anderen. Presentatie door Janne Goossens.

Eventterrein Ballaststraat in Pelt.

Vanaf 14 uur

Basistarief: 20 euro

PODIUM

Zaterdag 21 mei

Dreams 360

Sinds de oprichting in 1959 is het Nederlands Dans Theater altijd eigenzinnig en ambitieus geweest. Met Dreams 360 presenteert het gezelschap drie wereldpremières van drie onderscheidende choreografische stemmen: Gabriela Carrizo, Crystal Pite en Roy Assaf.

CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt.

Van 20 tot 22 uur

Basistarief: 36 euro