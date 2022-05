Leerlingen De Zandkorrel en De Viejool bezorgen de natuur een kleurrijk meigeschenk

Hout werd aangekocht door de gemeente, op maat gezaagd en in mekaar getimmerd door Jo Geuens. Enthousiaste kinderen van het 3de leerjaar uit de Viejool en de Zandkorrel gaven een serieuze Picasso-lik-verf aan de houten kastjes. Resultaat: onbewerkte dennenhouten planken werden omgetoverd tot een onuitgegeven mengeling van regenboogconstructies, 60 in totaal. Volgens de regels van de natuurkunst werden ze vervolgens opgehangen door Michel Jamers, Jos Spreuwers, Theo en Jo Geuens op verschillende locaties in Hechtel-Eksel: Bostheater, Speelbos op Pijnven en het Dorpsplein in Hechtel. En zo kwam de dag waarop de kinderen naar hun eigen tentoonstelling mochten gaan kijken, zoekend naar hun creatie. Door dit collectieve resultaat werden ze voor één dag uitgeroepen tot de beste nestenbouwers van Noord-Limburg, beloond met een heerlijke wafel (van vrijwilligers) en een nieuw hebbedingetje van Bosland.