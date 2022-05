Lummen

Davy van Engelshoven (44) uit Maastricht, doktersassistent in het ziekenhuis MUMC Maastricht

Diana Vancluysen (40) uit Lummen, klinisch laborante in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt

Kinderen: Jamie (17), Liam (15), Jonas (15), Jarne (13) en Kane (12).

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar ontmoet via Tinder. Niet veel later zijn we gaan samenwonen. Op onze trouwdag zelf zijn we 2 jaar samen”, vertelt Davy. (klu)

