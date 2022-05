“Voor mijn veiligheid vertel ik Turkse Belgen nooit over mijn achtergrond. De Turkse veiligheidsdiensten zijn ook actief in het buitenland.”

Ayden Umut was een van de hoogste magistraten van Turkije. Vandaag is hij als vluchteling administratief bediende in een Belgische rechtbank. “Ik voel me hier onzichtbaar en dat doet pijn.”