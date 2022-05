Kim Jong-un noemt corona-uitbraak in Noord-Korea “grote ramp” en mobiliseert leger

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft maandag de gezondheidsautoriteiten gehekeld voor hun aanpak van de covid-19-epidemie. De militairen moeten nu de distributie van medicijnen in de hoofdstad Pyongang, dat voor het eerst in lockdown gaat, in goede banen leiden.

Twee jaar lang ontkende Noord-Korea dat het coronavirus in het land bestond. Afgelopen donderdag verscheen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor het eerst met een mondmasker op televisie en erkende dat er een ‘explosieve’ corona-uitbraak aan de gang is en had sterke kritiek op de gezondheidssector vanwege hun ‘onverantwoordelijke houding.’ Onder meer omdat de apotheken niet 24 uur per dag open waren.

Kim Jong-un heeft daarom het leger ingezet. De militairen moeten nu de distributie van medicijnen in de hoofdstad Pyongang, dat voor het eerst in lockdown gaat, in goede banen leiden.

Volgens cijfers die de overheid heeft vrijgegeven zijn er al 1.213.550 besmettingen geregistreerd sinds de eerste gevallen eind vorige maand aan het licht kwamen. De overheid heeft het niet over coronabesmettingen , maar over ‘mysterieuze koorts’. Er zijn ook vijftig mensen omgekomen, volgens diezelfde cijfers.

Geen testcapaciteit

Noord-Korea heeft een van de zwakste gezondheidssystemen ter wereld. Er wordt gevreesd dat de grote uitbraak rampzalige gevolgen zal hebben. Vorig jaar stond de Noord-Koreaanse gezondheidszorg op de 193ste plaats van de 195 landen in een onderzoek van de befaamde Johns Hopkins Universiteit. Noord-Korea heeft ook geen enkele behandeling tegen covid-19 en heeft ook niet de capaciteit om de bevolking op grote schaal te testen. De bevolking is er ook niet gevaccineerd.

Zuid-Korea heeft al hulp aangeboden en zegt bereid te zijn om vaccins en ander medische hulp te leveren. Noord-Korea heeft nog niet gereageerd.