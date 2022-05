Woonzorgcentrum Berkenbosch in Heusden-Zolder viert feest met frietjes

Heusden-Zolder

Winst in een fotowedstrijd leverde woonzorgcentrum Berkenbosch een groot feest voor bewoners, personeel en familie op. “We zijn gestart met een frietkraam op onze binnenkoer. Een hele krachttoer: 100 bewoners in een half uur naar buiten brengen en hen allemaal frietjes geven. Dit was enkel mogelijk doordat veel collega’s in hun vrije tijd zijn komen helpen”, vertelt Nele Broekmans van wzc Berkenbosch. “Nadat de bewoners gegeten hadden, zijn alle personeelsleden aangeschoven. De frietjes waren nog niet op toen Jo van Limburg en Ed David de eerste muzieknoten lieten klinken. Vanaf dat moment is de familie komen meegenieten van het optreden. Tot slot kwam een ijskar langs.” zb