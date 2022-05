Van lijvige roman naar fris theaterstuk: “Dostojevski is nog altijd actueel”

Zo’n lijvige roman comprimeren tot een verteerbare voorstelling is geen kleine klus. Uit de vele personages kozen de acteurs er elf die zij belangrijk vinden om het verhaal te vertellen. De rollen spelen ze met acht: Koen de Graeve, Pieter Genard, Günther Lesage, Ryszard Turbiasz, Joris Van den Brande, Patricia Kargbo, Femke Stallaert en Ariane van Vliet.

LEES OOK. Een uniek concert van Dana Winner en andere tips om nu al te reserveren

“Velen vinden het werk van Dostojevski zwaar op de hand”, stelt Günther Lesage vast. “Toch zit er ook veel humor in. Hij reikt filosofische thema’s aan, maar tegelijk is zijn boek licht en luchtig. Actualiseren is niet nodig. Je komt uitspraken tegen die je meteen kan linken aan vandaag. Dat is de kracht van zulke wereldliteratuur: ze is meer dan 150 jaar later nog altijd actueel.”

Frisse bewerking

We volgen een moordenaar die op de vlucht voor de wet en zijn geweten ronddwaalt. Hij meent dat het geoorloofd is mensen te vermoorden als ze een afspiegeling zijn van de onrechtvaardigheid in de wereld, zeker als een figuur als Napoleon duizenden slachtoffers kan maken en er toch standbeelden voor hem worden opgericht. Met dat in het achterhoofd is snel een bruggetje naar de oorlog in Oekraïne gelegd. Maar voor Lesage mag dat geen belemmering zijn: “Wij vinden dat het opvoeren van een schrijver uit de negentiende eeuw niet moet wijken omwille van de misdaden van een of andere psychopaat in het Kremlin.”

Waarom moeten we komen kijken? “Als je geen tijd hebt om het boek te lezen, kan je in het theater kennismaken met Dostojevski. Zelfs wie nog nooit van hem heeft gehoord, is welkom. Wij maken geen oubollige bewerking van de roman, maar een frisse voorstelling vol sterke dialogen die levensvragen mengen met fijnzinnige humor.”(agr)

Misdaad en straf, Lazarus, op 27/5 Muze Heusden-Zolder en op 1/6 C-mine Genk. Info: www.arsenaallazarus.be