Pas getrouwd: Annemie en Christian in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

Christian Vanderhaegen (42) uit Sint-Truiden, security manager VRT

Annemie De Vos (45) uit Sint-Niklaas, verantwoordelijke groepsopopvang Ferm

Kinderen: Mieke heeft 2 dochters, Sam (15) en Tess (13). Chris heeft 2 zonen, Yorick(12) en Arne (11). En samen hebben ze nog 1 dochter, Billie (2).

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar via Tinder leren kennen en we hebben elkaar voor het eerst in het echt gezien op 14 mei 2017. We zijn getrouwd op 14 mei 2022, exact 5 jaar nadat we elkaar voor het eerst gezien hebben.”(zb)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken