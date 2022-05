Jeannot Janssens uit Halen blaast 100 kaarsjes uit: “Altijd te verleiden met chocolade”

Halen

Alcohol afzweren, maar wel chocolade snoepen, dat is het geheim van Antonia - zeg maar Jeannot - Janssens om honderd jaar te worden. Een stevige reismicrobe heeft de eeuweling, die in woonzorgcentrum Sint-Lambertus’ Buren in Zelem woont, ook flink geholpen.

Jeannot werd op 10 mei 1922 als jongste van vijf geboren in Boom. Zij werd dus 18 jaar bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Op 9 mei 1945 stapte ze in het huwelijksbootje met René Leys, op wie haar oog was gevallen op de trein. “Het was een rit op de trein van 9.24 uur op 7 september 1942. Hij was nog student”, herinnert Jeannot zich precies. “Een jaar na ons huwelijk zijn we naar Hoogstraten verhuisd, waar René als adjunct-directeur van de gevangenis werd aangesteld.”

Het koppel kreeg vijf kinderen. “In 1962 zijn we in Diest terechtgekomen, waar René een functie kreeg als leraar psychologie aan de Hogeschool Diest, wat hij combineerde met een job als docent aan het CERIA in Anderlecht. Eerst woonden we in een huurhuis. Later bouwden we een eigen woning aan de Diestersteenweg in Kaggevinne.”

In 1973 sloeg het noodlot toe. René kwam bij een auto-ongeval om het leven, maar Jeannot trok zich goed uit de slag. Sterker nog, ze ging op ontdekking in de wereld. “Drie keer ben ik naar Australië gereisd, naar waar mijn zus was verhuisd. Ook de reis naar de Noordpool was een unieke ervaring en ik bewaar uitstekende herinneringen aan de trips naar Egypte, Tunesië en Israël”, zegt de eeuwelinge.

Jeannot bleef jarenlang in Diest wonen, maar wegens haar visuele beperking werd het beter om te verhuizen naar het woonzorgcentrum in Zelem, waar ze eerst in een serviceflat woonde en nu dus in een kamer.

Met een glaasje wijn of andere alcohol valt Jeannot niet te verleiden. Chocolade brengt haar wel het water in de mond. “Pure chocolade, in een gebakje, chocomousse… Ik ben er allemaal gek op, net als op koekjes, pannenkoeken of dame blanche”, lacht Jeannot. “Melkchocolade staat met stip bovenaan.”

Lezen lukt wegens de visuele beperking moeilijk, maar ook daarvoor heeft Jeannot een oplossing: “Luisterboeken, die ik geregeld toegezonden krijg. Ik volg ook de actualiteit op de televisie. Ik kijk uit naar de geboorte van mijn elfde achterkleinkind deze maand. Wij zullen precies honderd jaar verschillen. Voor mijn verjaardag heeft mijn familie een grote verrassing bezorgd door mijn nicht uit Australië te laten overkomen.”

Naam: Antonia (Jeannot) Janssens

Geboortedatum en -plaats: Boom 10 mei 1922

Beroep: huisvrouw

Partner: René Leys (overleden in 1973)

Huwelijk: 9 mei 1945

Kinderen: Walter (75), Mieke (70), Wim (67), Marc (62), Monique (58)

Kleinkinderen: Christophe (45) en Philippe (43) Leys, Caroline (44) en Frederick (42) Pouders, Julie (40), Anthony (37) en Alexander (33) Van Daele, Elke (26) en Heide (25) Leys, Hans (33) en Liesbeth (30) Massagé

Achterkleinkinderen: Louis (10) en Matthieu (7) Leys, Thomas (9) en Arthur (8) Leys, Emily (8) Pouders, Sofie (13) en Ellen (11) Pouders, Tijs (7) en Douwe (5) Venema, Amber Massagé (1), Felix Massagé op komst voor het einde van deze maand mei.

lw