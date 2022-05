Koning van Saudi-Arabië mag ziekenhuis verlaten na reeks tests

Koning Salman van Saudi-Arabië heeft het ziekenhuis mogen verlaten na een reeks medische tests. Dat melden de staatsmedia maandag. In een video die het officiële persagentschap SPA zondagavond laat verspreidde is te zien hoe de 86-jarige Salman het ziekenhuis in Djedda verlaat. Onder meer kroonprins Mohammed bin Salman begeleidt de koning.

Salman onderging onder meer een coloscopie, aldus de staatsmedia. Eerder berichtten de staatsmedia al dat de resultaten van die coloscopie “goed” waren, en dat de artsen “hebben beslist om hem enige tijd in het ziekenhuis te laten om te rusten”. Het is zeldzaam dat de Saudische autoriteiten informatie over de gezondheidstoestand van de monarch publiceren.

Al enkele jaren kampt Salman met een kwakkelende gezondheid. In 2017 droeg hij de meeste van zijn bevoegdheden over aan zijn zoon, kroonprins Mohammed bin Salman. Die laatste is de feitelijke heerser van het koninkrijk. Over de gezondheid van koning Salman wordt druk gespeculeerd. De vorst verschijnt steeds minder in het openbaar.

Salman kwam in 2015 aan het roer van het koninkrijk, na de dood van zijn halfbroer Abdullah.