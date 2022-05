Een uniek concert van Dana Winner en andere tips om nu al te reserveren 

Concert: Uitzonderlijke Dana

De titel van het evenement maakt al duidelijk hoe uitzonderlijk het is. Dana Winner vult het Sportpaleis voor een eenmalig concert, waarschijnlijk het grootste in haar carrière. Bij die gelegenheid nodigt ze internationale topartiesten uit. Il Divo is een trio dat popsongs in operastijl zingt. Ronan Keating zat bij Boyzone, maar is vooral bekend van zijn solohit When you say nothing at all. (agr)

Dana Winner invites, one night only, op 30/10, Sportpaleis Antwerpen. Info: www.sportpaleis.be

Comedy: De comeback van Kamiel

Oesje! Zo’n dertig jaar nadat hij het typetje creëerde voor de televisie kruipt Chris Van den Durpel nog eens in de huid van Kamiel Spiessens, zij het dan wel in theaters. In Spiessens spijbelt ventileert de opmerkelijke tuinier zijn visie op de klimaatproblematiek. Van november tot mei loopt een lange reeks opvoeringen waarvan sommige nu al uitverkocht zijn. (agr)

Spiessens spijbelt, Chris Van den Durpel, op 15/12 De Bogaard Sint-Truiden, op 8/4 Trixxo Theater Hasselt en op 13/5 cc Leopoldsburg. Info: www.comedyshows.be

Concert: Na twintig jaar

Twintig jaar geleden verscheen Birthmarks, het derde en meest succesvolle album van Ozark Henry. De platina-cd stond meer dan negentig weken in de hitparade en er werden maar liefst vijf singles uit getrokken. In het kader van de REWIND-reeks van de AB in Brussel viert hij in maart 2023 die verjaardag. Maar voor het zover is, doet hij in Limburg twee keer hetzelfde.(agr)

20 years Birthmarks, Ozark Henry, op 9/9 C-mine Genk en op 21/10 Muze Heusden-Zolder. Info: www.c-mine.be, www.muze.be

Theater: Iemand anders worden

Als dat maar niet besmettelijk is. Leonie lijdt aan kameleonitis. Zo noemt zij haar ziekte die tot gevolg heeft dat ze zich in verhalen inleeft tot ze iemand anders wordt. Dimitri Leue schreef en regisseerde dit theatraal concert voor jong en oud. Tine Embrechts speelt het met een vierkoppig orkest. Veel schoolvoorstellingen, maar in Limburg ook een voor heel de familie. (agr)

Kameleonie, Tine Embrechts, op 20/11 om 15 uur Muze Heusden-Zolder. Info: www.leue.be

Concert: Jonge wolven Koen en Kris

Dat Koen en Kris Wauters zich na meer dan 37 jaar Clouseau nog springlevend voelen, maken ze duidelijk door hun veertiende album de titel Jonge wolven mee te geven. In de zomer en in het najaar stellen ze met hun vaste band de plaat live voor tijdens een tournee in Vlaanderen en Nederland. Eind september houden ze halt in Hasselt. (agr)

Jonge wolven, Clouseau, op 28/9 Trixxo Theater Hasselt. Info: www.greenshousetalent.com