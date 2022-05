Bizar! Er staat op de slotspeeldag Jupiler Pro League niets maar dan ook niets op het spel

Wie hoopte op een spannend slotweekend van de nationale voetbalcompetitie, komt van een kale reis thuis. Alle Europese tickets zijn verdeeld, enkel KV Mechelen en Charleroi kunnen nog haasje over spelen in de strijd om… plaats zeven en acht.

LEES OOK. De Europese tickets zijn verdeeld: wie speelt wanneer? Club Brugge kan weer kleppers treffen, Union kan Benfica of Rangers loten

Toen lang geleden de play-offs werden ingevoerd, was dat vooral met de bedoeling om meer topaffiches te genereren en de spanningsboog op te drijven. Iets wat doorgaans lukte maar niet dit seizoen, zo blijkt.

In Brugge zullen ze er nog wel een feestje van willen maken als op de slotspeeldag groot rivaal Anderlecht over de vloer komt. Geen mooiere manier dan een kampioenenseizoen in schoonheid af te sluiten, zullen ze denken. Maar buiten de wedstrijdpremie staat er niets op het spel. Club is kampioen, Union eindigt tweede, gevolgd door Anderlecht en Antwerp. Wie wint of verliest, de stand kan niet meer veranderen.

Ook in de Europe play-offs zijn de kaarten geschud. AA Gent valt op de slotspeeldag niet meer bij te benen. En omdat de Buffalo’s ook de Beker wonnen, wordt de barragematch tegen het nummer vier uit de Champions’ play-offs, Antwerp, niet meer gespeeld. Dankzij de bekerwinst is Gent immers zeker van een plaats in de Europe League en hoeft het niet meer met Antwerp uit te maken wie naar de lager ingeschatte Conference League gaat. Enkel Charleroi - voorlopig derde - en KV Mechelen kunnen in de Europe League nog van plaats wisselen. Wat enkel, op termijn dan nog, impact zal hebben op de tv-gelden voor de bewuste clubs.

Drink dus uw pintje, eet uw hamburger maar besef dat er niets, maar dan ook niets op het spel staat komend weekend.

Programma slotspeeldag

Europe play-offs

zaterdag 20u45: KV Mechelen - KRC Genk

zaterdag 20u45: AA Gent - Charleroi

Champions’ play-offs

zondag 18u30: Union - Antwerp

zondag 18u30: Club Brugge - Anderlecht

(gvdl)