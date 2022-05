Stadsschouwburg wordt gesloopt: stad Antwerpen gaat op zoek naar nieuwe locaties voor theatercomplex

De Stadsschouwburg op het Theaterplein in Antwerpen gaat gesloopt worden. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

“Ik zou heel graag afscheid nemen van de Stadsschouwburg. Want ik vind dat zo’n lelijk gebouw in het hart van onze stad”, zei burgemeester Bart De Wever vier jaar geleden nog. “Als je 25 miljoen aan dat lelijke ding moet geven, is het dan geen beter idee om iets geheel nieuws te zetten?”

Het stadsbestuur heeft nu de knoop doorgehakt. Het grootste theatergebouw van Vlaanderen zal na 42 jaar gesloopt worden en er loopt nu een zoektocht naar locaties voor een nieuw “modern, comfortabel en iconisch theatercomplex in de stad”. Een timing voor het project is er nog niet omdat het nog in een beginfase zit.