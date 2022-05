België gaat weer ISIS-vrouwen en kinderen repatriëren uit Syrië

België repatrieerde vorig jaar voor het eerst voormalige leden van Islamitische Staat uit Syrië, maar enkel uit het door de Koerden gecontroleerde gevangenkamp in Roj. Het kamp in Al-Hol werd door de Belgische autoriteiten als te onveilig beschouwd. De Koerden hebben nu echter een aantal Belgische moeders en kinderen verplaatst van Al-Hol naar Roj, waardoor een nieuwe poging gewaagd kan worden om hen te repatriëren.

De vrouwen en kinderen in kwestie werden de afgelopen dagen bezocht door een Belgisch onderzoeksteam. Dat nam bij de kinderen DNA-stalen af, om na te gaan of ze effectief van Belgische ouders afstammen, en ondervroeg de moeders, om te beoordelen of een terugkeer verantwoord is.

Hoeveel vrouwen en kinderen in aanmerking komen, staat dus nog niet vast. Er verbleven ten tijde van de vorige repatriëring zeker vier Belgische moeders met dertien kinderen in Al-Hol, maar er zijn in tussentijd naar verluidt nog meer Belgische vrouwen geïdentificeerd.