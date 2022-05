Ajax-coach vindt titel ook de verdienste van Marc Overmars: “Wij hebben dit elftal samen geboetseerd”

Ajax-coach Erik ten Hag sluit niet uit dat hij ooit nog eens met Marc Overmars - huidig technisch directeur bij Antwerp - terugkeert bij Ajax. ”Dat is een romantische gedachte. We zijn samen heel succesvol geweest. Het is moeilijk om te zeggen dat het gebeurt, maar het zou zeker kunnen.”

De succescoach vindt dat er een weg terug is voor de directeur voetbalzaken die vertrok wegens grensoverschrijdend gedrag. “Het (grensoverschrijdend gedrag, red.) is een maatschappelijk probleem, want je ziet het overal: in de politiek en in het bedrijfsleven. Alles is met The Voice begonnen en hoeveel zaken hebben we daarna niet gehad? Als Johan Derksen terug kan...”, neemt Ten Hag het op voor Overmars.

“Dat sowieso!”, antwoordt hij op de vraag of het landskampioenschap ook van Overmars is. “Dat is een van de statements die ik na het binnenhalen van de titel heb gemaakt. Wij hebben dit elftal samen geboetseerd. Dat heb ik Marc ook geappt.”

Ten Hag hoopt dat Schreuder van ’H2’ – technisch manager Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar – dezelfde rugdekking zal krijgen als hij van Overmars kreeg. “Marc is voor mij natuurlijk ontzettend waardevol geweest: als klankbord en als ‘ruiswegnemer’. Hij bleek voor mij de perfecte technisch directeur. Hopelijk krijgt Alfred ook zulke mensen om zich heen, want het team rondom het team is ontzettend belangrijk.”

De succescoach heeft wat dat betreft hoge verwachtingen van Huntelaar. “Je ziet dat Klaas het in de vingers heeft. Je zou bijna zeggen dat hij ervoor in de wieg is gelegd. Er begint al veel met zijn persoonlijkheid, de drive die hij heeft. Hij is intelligent en laat zien dat hij strategisch kan denken”, aldus Ten Hag.

“Dat deed hij als voetballer al door zijn carrière zorgvuldig op te bouwen en een stukje mentaliteit over te brengen. Hij ging altijd maximaal en dat doet hij in deze functie ook. Al is het voor mij moeilijk hem al volledig te beoordelen. Hij kwam toen de transfermarkt dicht was, dus moet hij zich nu écht bewijzen. Maar hij heeft zeker een aantal overeenkomsten met Overmars.”

Hij vindt het logisch dat Hamstra en Huntelaar nu het vertrouwen krijgen en dat de externe zoektocht naar een directeur voetbalzaken tijdelijk is gestaakt. “Die twee hebben laten zien dat ze competenties hebben en dat ze het kunnen. En dat ze gedreven zijn en goed samenwerken. Ze bewegen zich goed binnen de organisatie en maken indruk. Dan past het ook bij Ajax om ze een kans te geven.”