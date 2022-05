Luka Doncic leidt Dallas voorbij Phoenix naar finale Western Conference, titelverdediger Milwaukee botst op Boston

De Sloveen Luka Doncic heeft de Dallas Mavericks haast op zijn eentje naar de finale van de Western Conference geleid. In het oosten werd titelverdediger Milwaukee uitgeschakeld door de Boston Celtics in de zevende en beslissende match.

Dallas-vedette Doncic had halfweg de wedstrijd evenveel punten gescoord als de Suns. De rustscore 27-52 zei genoeg: de Suns waren geen partij voor een ontketende Doncic. Het werd uiteindelijk 90-123 voor de bezoekers in de beslissende zevende wedstrijd. De Mavericks nemen het in hun finale van de Western Conference op tegen de Golden State Warriors.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In het oosten moest in de zevende en beslissende wedstrijd duidelijk worden tegen wie de Miami Heat het in de finale moest opnemen, NBA-titelverdediger Milwaukee of de Boston Celtics. En het werd Boston. De Bucks domineerden nog wel het eerste kwart (20-26) maar kregen daarna flink op hun doos. Het werd uiteindelijk 81-109. Boston kan dus blijven dromen van een 18de NBA-titel waarmee ze mederecordhouder LA Lakers weer achter zich zouden laten.