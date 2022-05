Tom Pidcock ook de beste in wereldbeker mountainbike Nove Mesto

Een week na zijn zege in het Duitse Albstadt won olympisch kampioen Tom Pidcock nu ook de WB-manche in het Tsjechische Nove Mesto. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Het technisch veeleisende parcours in Nove Mesto stond opnieuw garant voor een spannende wedstrijd. Een kopgroep van vijf ging de voorlaatste ronde in, op afstand gevolgd door de Zwitser Nino Schurter die als gevolg van een lekke band was teruggeslagen. Maar de Zwitser knokte zich terug tot in het wiel van de leiders. In de slotronde plaatste de Roemeen Dascalu een moordende versnelling, ternauwernood gevolgd door Tom Pidcock. De Brit van Ineos Grenadiers had alle moeite van de wereld om het wiel van de Roemeen te houden. Het kwam uiteindelijk tot een spurt tussen de twee en daarin trok Pidcock aan het langste eind. Schurter eindigde als derde, Pierre de Froidmont was de beste landgenoot op de dertiende plaats, Jens Schuermans finishte als zestiende.

Pidcock moest diep gaan om te winnen. — © ISOPIX

Bij de vrouwen won de Australische Rebecca McConnell voor de derde keer op rij een WB-manche.