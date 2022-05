Jonas De Roeck blijft ook in 1A coach van Westerlo: deal wordt eerstdaags bekendgemaakt

Hij blijft! Jonas De Roeck is ook volgend seizoen de hoofdtrainer van KVC Westerlo. Het is nog wachten op de handtekening, maar alle partijen hebben bevestigd dat de succescoach ook in de hoogste voetbalklasse in de dug-out zal staan bij de Kemphanen. Het gaat over een verbintenis voor drie jaar. De officiële communicatie volgt eerstdaags.

Het is nog wachten op de officiële kribbel, maar dat lijkt slecht een formaliteit. Jonas De Roeck kondigde zaterdag op de kampioenenhuldiging in Westerlo aan dat hij in het Kuipje blijft. Ook vanuit de club wordt bevestigd dat de gewezen verdediger de troepen blijft leiden.

De Roeck loodste Westerlo naar promotie door kampioen te spelen in 1B. Dat bleef niet onopgemerkt. Zo stond hij op het lijstje van coaches om Wouter Vrancken op te volgen bij KV Mechelen. Maar hij blijft de Kempense club dus trouw. De Roeck was eerder al in de hoogste klasse aan de slag: als T1 bij Sint-Truiden en als assistent-coach bij Anderlecht.