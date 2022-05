Dode en vijf gewonden bij schietpartij in kerk in Californië, kerkgangers bonden verdachte vast

In een kerk in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië is één persoon om het leven gekomen en zijn vijf anderen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de politie voorkwamen “heldhaftige” kerkgangers een zwaardere tol door de verdachte eigenhandig te overmeesteren.

De hulpdiensten werden zondag om 13.26 uur verwittigd voor een schietpartij in de Geneva Presbyterian Church in de stad Laguna Woods, in een exclusieve buurt voor senioren in Orange County. Dat heeft de lokale politie gemeld.

Eén persoon overleed ter plaatse. Vijf anderen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht met schotwonden. Van hen verkeren vier personen in kritieke toestand, één iemand is lichtgewond. Het gaat om een 66-jarige, 75-jarige, 82-jarige en 92-jarige man en een 86-jarige vrouw, allen van Aziatische afkomst.

De schietpartij vond plaats tijdens een banket van een Taiwanese groep gelovigen na de ochtendmis. Er waren dertig à veertig personen aanwezig om een voormalige pastoor te eren met een lunch.

Volgens de lokale sheriff overmeesterde een groep kerkgangers de verdachte vrij snel. Ze bonden zijn benen vast met een verlengdraad en namen twee handvuurwapens af. “Zij vertoonden buitengewone heldhaftigheid en moed, en voorkwamen ongetwijfeld meer verwondingen en overlijdens.” Ook de FBI en plaatselijke autoriteiten bedankten uitvoerig de “moedige” kerkgangers.

De verdachte raakte niet gewond en werd gearresteerd toen de politie na enkele minuten ter plaatse kwam. Het gaat om een Aziatische mannelijke zestiger die niet in de buurt zou wonen, zo werd op een persconferentie bekendgemaakt. Er wordt onderzocht of hij een link met de kerk of de gemeenschap had. “We weten niet wat zijn motief zou kunnen zijn, of hij een doelwit had, en of dit een haatgerelateerd incident is”, aldus de sheriff van Orange County. Omdat de schietpartij als een “mass shooting” wordt beschouwd, werkt de FBI mee aan het onderzoek naar een motief.

