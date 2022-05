Oekraïense troepen stoten vanuit Charkov door naar Russische grens

Het Oekraïense leger meldt dat het minstens op één plaats in de regio Charkov is doorgestoten tot aan de Russische grens, een succes voor zijn tegenoffensief met symboolwaarde.

Het Oekraïense ministerie van Defensie publiceerde zondagnacht een video waarin te zien is hoe soldaten aan een grenspaal staan in de nationale kleuren blauw en geel. De soldaten zouden deel uitmaken van een vrijwilligersbrigade uit de stad Charkov.

Het Oekraïense leger meldde de voorbije dagen al dat het er geleidelijk in slaagt om de Russische troepen bij Charkov terug te dringen. Rusland had zijn troepen al teruggetrokken in het noorden van Oekraïne, nadat die gestopt waren bij de hoofdstad Kiev.

Rusland concentreert zich op dit moment op de Oost-Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk. Met de hulp van Moskou controleren pro-Russische separatisten daar al sinds 2014 enkele gebieden.