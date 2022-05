Daniil Medvedev is klaar om te spelen bij opheffing Russische ban, maar: “Het is niet aan mij om een beslissing te nemen”

“Ik kan spelen. Ik zou ook graag spelen omdat ik het een leuk toernooi vind”, sprak de 26-jarige Medvedev. “Als ik niet op Wimbledon kan spelen, probeer ik ondertussen andere toernooien te winnen om me goed voor te bereiden op volgend jaar, wanneer ik hopelijk terug de kans krijg om te spelen”, vulde hij nog aan. Medvedev wist het prestigieuze Britse toernooi nog geen enkele keer te winnen.

Medvedev gaf toe dat het een “ingewikkelde situatie” is, maar dat hij niet kan beslissen wat er gebeurt. “Er is al zo veel over gepraat. Ik probeer het wel te volgen, maar het is niet aan mij om een beslissing te nemen. Het is aan Wimbledon, de ATP en de Britse regering om dat te doen”, klonk het.

Medvedev verblijft momenteel in Genève, waar hij volgende week op het ATP 250-toernooi van Genève zijn comeback maakt na een herniaoperatie. Volgens de Rus kan hij op het toernooi nu pas voor de “allereerste keer met andere tennissers over de uitsluiting praten”.

De beslissing van Wimbledon om Russische en Wit-Russische spelers van het toernooi te weren, deed veel stof opwaaien. Onder meer de ATP, de WTA en tennistoppers als Rafael Nadal, Novak Djokovic en Alexander Zverev spraken zich uit tegen de beslissing.

Djokovic werd zondag nog gevraagd naar zijn mening na zijn eindwinst op het ATP Masters 1.000-toernooi van Rome. “Ik vind het een vreemde beslissing om Russen en Wit-Russen te weren van Wimbledon”, zei de Serviër. “Sporters moeten kunnen sporten. Een boycot is een agressieve beslissing voor mij. Ik denk dat er betere oplossingen zouden zijn. Wimbledon moet ons meer duiding bij hun beslissing geven. Zelf ben ik niet bij de discussies betrokken geweest.”