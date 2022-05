Brandon (25) komt om terwijl hij zijn hondje probeert te redden: “Waren we hier maar nooit aan begonnen”

Brandon en zijn vriendin Cyrielle, die mee de droom van haar vriend zou waarmaken en zondag ook aan boord was van het schip toen het ongeval plaatsvond. — © rr,cte

Evergem/Lauwe

Brandon Camblain, een 25-jarige schipper uit Lauwe, is zondagvoormiddag aan de sluis op de Gentse Ringvaart in het Oost-Vlaamse Evergem om het leven gekomen nadat hij zijn hondje uit het water wou halen. Hij raakte klem tussen zijn schip en de kade. Papa Alain, die zijn zoon wou opleiden tot kapitein, is ontroostbaar. “Morgen lever ik mijn vracht af. En dan stop ik ermee.”