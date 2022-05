Atlético Madrid neemt na twee seizoenen afscheid van Luis Suarez, die emotionele applausvervanging krijgt in laatste wedstrijd

Atlético Madrid heeft zondagavond aangekondigd dat het afscheid neemt van Luis Suarez. De 35-jarige spits maakte in september 2020 de overstap van FC Barcelona, waar hij toen niet in de plannen paste van trainer Ronald Koeman. Ook voor de 32-jarige Hector Herrera is volgend seizoen geen plaats meer in de Spaanse hoofdstad. De aflopende krachten van beide spelers worden niet verlengd. Zondag was overigens de dag van het afscheid: in Italië namen clubiconen Lorenzo Insigne en Paulo Dybala afscheid van respectievelijk Napoli en Juventus.