Simon Yates is verliezer van de dag en staat al elf minuten in het krijt: “Ik weet niet of ik nog doorga in deze Giro”

De Brit Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) was zondag de grote verliezer in de negende Girorit, de tweede aankomst bergop. Hij verloor ruim elf minuten en dat blijkt een gevolg van kniepijn en problemen met de hitte.

Met zijn tijdritzege in Boedapest had Yates vorig weekend zijn roze ambities nog veel kracht bijgezet, maar bovenop de Blockhaus was het zondag zoeken naar woorden na een tik van meer dan elf minuten. “Ik ben het klassement kwijt”, boog Yates het hoofd. “Maar zo gaat dat. Ik heb alles gegeven, klaar.”

“Mijn knie bezorgde me vandaag veel problemen. Ik hoopte dat ik nog iets zou kunnen doen. Maar ik heb veel pijn sinds de Etna (de rit van dinsdag waarin Yates viel, red.), ook al probeerden we daar zo goed als mogelijk mee om te gaan. Maar die knie was vandaag niet mijn enige probleem. Ik zag opnieuw echt af door de warmte.”

Yates twijfelde ook luidop over het vervolg van zijn Giro. “Ik weet het niet. We zien wel wat er gebeurt”, blies hij. “Morgen is het rustdag, ik zie wel hoe ik dan van deze rit herstel.”