Jai Hindley boekt eerste overwinning in twee jaar: “Ik voelde me bergop nochtans niet goed vandaag”

LEES OOK. Jai Hindley is de koning van de Blockhaus, Spanjaard Lopez redt ternauwernood zijn roze leiderstrui

Hindley was de minst bekende naam in een kopgroep van zes die sprintte voor de ritzege, maar hij haalde het toch. Het was van de achttiende Girorit in 2020 geleden dat hij nog eens won. “Het heeft even geduurd tot ik weer de handen in de lucht kon steken. Vorig jaar was niet mijn mooiste. Best veel ziektes en valpartijen. En een opgave in de Giro door zadelpijn. Ik ben blij dat ik terug op dit niveau ben geraakt”, reageerde de 26-jarige Australiër emotioneel.

“Het is dus mooi om weer te kunnen winnen, zeker hier in de Abruzzen. Ik heb hier zes maanden gewoond als amateur. Ik reed zoveel keer over de Passo Lanciano (de voorlaatste beklimming van de etappe, red.). Ik voelde me bergop nochtans niet goed vandaag. Ik had geen versnelling in de benen. Ik probeerde gewoon te overleven, op eigen tempo. Joao Almeida zat blijkbaar in diezelfde situatie. Gelukkig speelden ze voorin een kat-en-muisspelletje.”

En het was de spreekwoordelijke muis die de snelste was, want nadat hij tweemaal het gat had gedicht op koplopers Richard Carapaz, Romain Bardet en Mikel Landa, kwam Hindley hen en Almeida kloppen op de streep. “Ik wist dat het in de slotkilometers wat minder steil omhoog ging. Ik wist ook dat ik de laatste bocht op kop zou moeten doorgaan. Vanaf daar gaf ik gewoon alles tot de aankomst.”

Hindley, die de minder bezette corona-editie van de Giro van 2020 verrassend als tweede afsloot, is nu vijfde in de tussenstand, op minder dan tien seconden van favorieten Carapaz, Bardet en Almeida.

LEES OOK. Simon Yates is verliezer van de dag en staat al elf minuten in het krijt: “Ik weet niet of ik nog doorga in deze Giro”