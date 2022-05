Daar is hij weer: Eden Hazard mag voor het eerst in drie maanden nog eens meedoen bij Real Madrid, dat niet voorbij laagvlieger Cadiz geraakt

Eden Hazard heeft zondagavond bij Real Madrid na bijna drie maanden in de lappenmand zijn wederoptreden gemaakt. In het 1-1 gelijkspel tegen Cadiz mocht de Rode Duivel een half uur meedoen. Potten breken deed Hazard echter niet. Hij pakte wel geel nadat hij te gretig doorging op een Cadiz-speler.

Mariano Diaz had na 5 minuten de score geopend voor de Spaanse kampioen, waar grote namen als Benzema, Modrid en Courtois rust kregen en niet in de selectie zaten. Ruben Sobrino lukte de gelijkmaker nog voor rust. Met 65 minuten op de klok riep Real-coach Ancelotti Hazard van de bank. Hij mocht collega-aanvaller Rodrygo komen aflossen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Real Madrid is al een aantal weken kampioen en bereidt zich voor op de Champions League-finale tegen Liverpool, die op 28 mei plaatsvindt. Cadiz staat op een speeldag van het einde op de achttiende plaats, de eerste degradatieplaats.

Carrasco speelt gelijk

Nog in Spanje eindigde de topper tussen Atletico Madrid en Sevilla op een 1-1 gelijkspel. Yannick Carrasco speelde de hele wedstrijd en gaf de assist voor het doelpunt van Atletico. José María Giménez scoorde, Youssef En-Nesyri maakte in de slotfase de gelijkmaker voor Sevilla. Atletico Madrid is als derde zeker van Champions League-voetbal volgend seizoen.

Real Sociedad, met invaller Adnan Januzaj, won met 1-2 op het veld van Villarreal. Januzaj viel negen minuten voor tijd in. Francis Coquelin had Villarreal op voorsprong gebracht , maar Alexander Isak en Martin Zubimendi kantelden de wedstrijd in het voordeel van de Basken. Met 62 punten blijft Sociedad zesde, goed voor een ticket voor de groepsfase van de Europa League.

FC Barcelona geraakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Getafe, maar is wel zeker van de tweede plaats in La Liga, achter kampioen Madrid.