De Europese tickets zijn verdeeld: wie speelt wanneer? Club Brugge kan weer kleppers treffen, Union kan Benfica of Rangers loten

De eindstand in de Champions’ play-offs ligt na de vijfde speeldag al helemaal vast, net zoals de winnaar van de Europe play-offs. Dat wil zeggen dat nu duidelijk is welke club wanneer Europees speelt. Een overzicht.

Club Brugge is kampioen en start in de groepsfase van de Champions League. Het zal zeker in pot drie of pot vier zitten. Daardoor behoren teams als Real Madrid, Bayern München, PSG, FC Porto (allemaal zeker in pot één), FC Barcelona, Juventus en Atlético Madrid (allemaal zeker in pot twee), Manchester City of Liverpool (zeker in pot één of twee) tot de mogelijke tegenstanders. De loting is voorzien op 25 augustus, de eerste speeldag staat gepland op 6 en 7 september.

Union is tweede en start in de derde voorronde van de Champions League. Daarin zal het op 18 juli als niet-reekshoofd uitgeloot worden tegen Benfica, Rangers, Dinamo Kiev (indien die club de tweede voorronde overleeft) of een nog te bepalen vierde club. De heenmatchen zullen gespeeld worden op twee en drie augustus, de terugmatchen op 9 augustus. Indien Union die ronde overleeft, moet het nog een play-offronde overleven vooraleer het in de groepsfase raakt. Bij een nederlaag belandt het in de groepsfase van de Europa League.

AA Gent is bekerwinnaar en start in de play-offronde van de Europa League. De loting is voorzien op 1 augustus, de heenmatch wordt gespeeld op 18 augustus en de terugmatch op 25 augustus. Indien de Buffalo’s die overleven, zitten ze in de groepsfase van de Europa League. Bij een nederlaag starten ze in de groepsfase van de Conference League.

Anderlecht is derde en start in de derde voorronde van de Conference League. Op 18 juli zal het daar zijn tegenstander kennen. De heenmatch wordt gespeeld op 4 augustus, de terugmatch op 11 augustus. Als paars-wit die overleeft, wacht nog een play-offronde alvorens de Brusselaars zeker zijn van de groepsfase. Bij een nederlaag in één van deze twee kwalificatierondes is Anderlecht meteen uitgeschakeld in Europa.

Antwerp is vierde en start in de tweede voorronde van de Conference League. De loting hiervan staat al op 15 juni gepland. De heenmatch wordt gespeeld op 21 juli, de terugmatch op 28 juli. Als Antwerp die overleeft, wacht het nog de derde voorronde én een play-offronde vooraleer het zeker is van de groepsfase. Bij een nederlaag in één van deze drie kwalificatierondes is het meteen uitgeschakeld in Europa.