In de eerste afleveringen van het nieuwe seizoen van ‘Zorgen voor mama’ ontmoet Kristel de 28-jarige Lucinda, die in constante stress leeft. — © © VRT

In het tweede seizoen van ‘Zorgen voor mama’ praat ex-K3-zangeres Kristel Verbeke (46), die zelf in armoede opgroeide, met vier moeders die met weinig geld een gezin moeten onderhouden. In de eerste aflevering maakt ze kennis met de 28-jarige Lucinda, die samen met Nick al schulden heeft bij acht verschillende deurwaaders.