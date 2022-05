De vindplaats van militair Jürgen Conings in het Dilserbos is nog altijd een klein bedevaartsoord. — © Tom Palmaers

Dilsen-Stokkem

Bloemenkransen, beertjes, Vlaamse vlaggen: de vindplaats van Jürgen Conings (46) in het Dilserbos is nog altijd een klein bedevaartsoord. Dinsdag is het een jaar geleden dat de militair uit Dilsen-Stokkem het land een maand lang in rep en roer zette.