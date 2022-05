Reginald Moreels is de laatste gast die Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis ontvangen in ‘Viva la feta’.

Topdokter Reginald Moreels (72) is de laatste gast die Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis (beiden 43) ontvangen in hun Griekse vakantievilla. Ze praten over Moreels’ vele reizen naar Congo, waar hij zich inspande om een goeie gezondheidszorg op poten te zetten en ook aan veldwerk deed.