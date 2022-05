Aardappelboer Kim kiest dan toch voor Emi: “Toen ze moest vertrekken, wilde ik haar achternalopen”

Zijn hart of zijn verstand. Boer Kim Biets (29) twijfelde lang welk van de twee hij zou volgen en koos vorige week voor hoefsmid Ginny die perfect zou passen op de boerderij. Maar niet veel later besefte de aardappelboer uit Gingelom dat hij toch zijn hart aan Emi (23) verloren had. “Ik ben nog nooit zo verliefd geweest”, biecht hij op.

“Er is iets gebeurd tijdens de romantische date.” Toen boer Kim aan het einde van de vorige aflevering van Boer zkt vrouw aan Dina Tersago vroeg om even te kunnen babbelen, voelde iedereen een plottwist aankomen. Het zag er nochtans goed uit voor de aardappelboer en hoefsmid Ginny. De twee leken te genieten van hun romantische trip in de Ardennen. “De verliefdheid hangt hier in de lucht”, zei Kim terwijl hij en Ginny verschillende kusjes uitwisselden.

Ginny en Kim leken de genieten van elkaars gezelschap tijdens de romantische date. — © vtm

Maar achteraf gezien was de jonge boer er met zijn hoofd toch niet helemaal bij dat weekend. En met zijn hart ook niet. “Het is toch niet wat ik verwacht had”, biechtte hij op aan Dina. “Ik had verwacht dat ik zou voelen: dit is het. Maar ik heb er niet honderd procent van kunnen genieten. Ik zit toch nog met twijfels in mijn hoofd.” Een dag later gaf hij aan Ginny toe dat hij twijfelde. “Ze vond dat natuurlijk heel erg. Na het keuzemoment had zij waarschijnlijk ook gedacht dat we vertrokken waren. Terwijl ik nu toch terugkrabbel.”

Dramatisch

Dina besloot Kim wat tijd te geven om eens goed na te denken en sprak een tijdje later met hem af. Maar de aardappelboer verscheen niet alleen op de afspraak. “We zijn samen”, gaf hij toe met Emi aan zijn zijde. “Toen ik na het beslissingsmoment besefte dat ik Emi nooit meer ging zien, had ik het daar heel moeilijk mee. Toen ze moest vertrekken, dacht ik: ik moet ze achterna lopen. Maar dat leek me wat dramatisch.” (lacht)

Gelukkig voor Kim bleek ook Emi verliefd op hem te zijn. — © vtm

Ook voor Emi was dat een lastig moment. “Ik voelde mij heel slecht en heb zitten wenen in de auto. Ik had niet verwacht dat ik het daar zo moeilijk mee zou hebben.” Toen Kim iets later zijn gevoelens voor haar opbiechtte, moest ze toegeven dat die wederzijds waren. “Het is moeilijk als je hoort dat je niet de enige bent, maar ik voel mij geen tweede keuze”, vertelde de Aalsterse.

Tijd terugdraaien

Kim twijfelde lang tussen Ginny en Emi. — © vtm

En wat met Ginny? “Voor haar is dat zeker niet gemakkelijk. Ze wordt gekozen en na een paar dagen is het al gedaan. Ik hoop dat ze het ons niet kwalijk neemt”, reageerde Emi. “Het is spijtig dat het zo gelopen is, dat ik pas achteraf beseft heb dat ik verliefd was op Emi. Dan had ik niet zo met haar gevoelens moeten spelen. Maar ik had het écht niet door en ik kan de tijd ook niet terugdraaien. Gelukkig heb ik dan nog de chance gehad dat Emi ook nog gevoelens had voor mij. Ik ben nog nooit zo verliefd geweest. Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus Kim. Emi: “Dat is wederzijds. We hebben al gepraat over de toekomst, maar het is nog pril.” “Emi is zeker de vrouw van mijn leven. Op dit moment toch”, lacht Kim.

Of Kim en Emi nog steeds een koppel vormen en of ook de andere boeren en boerin de liefde hebben gevonden, komen we volgende week te weten tijdens een reünieaflevering.

