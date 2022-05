“Poetin is terminaal ziek”: experts over de hardnekkige geruchten over Poetins gezondheid

Uit een geheime nota zou blijken dat Vladimir Poetin “terminaal ziek” is. De Russische president zou aan een ernstige vorm van bloedkanker lijden. En het lijstje met (mogelijke) aandoeningen was al lang, want al jaren wordt gespeculeerd over zijn gezondheid. Ruslandkenner Katlijn Malfliet (KU Leuven) en medische experts laten er hun licht over schijnen.