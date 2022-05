Blockhaus houdt lelijk huis in het Giro-peloton: streep door rekeningen van Yates, Carthy, Ciccone en Kelderman

Dumoulin liet als één van de eerste lopen, maar ook Yates, Carthy, Ciccone en Kelderman kraakten. De schade in het algemeen klassement is na rit tien al enorm. Juanpe Lopez wist het roze nog net te behouden, maar achter hem staan Almeida, Bardet, Carapaz en Hindley op minder dan tien seconden van mekaar. Samen met onder meer Martin, Landa, Buchmann, Bilbao, Arensman en de veteranen Pozzovivo en Valverde scheiden er zich 12 renners af van de rest.

Carapaz, Landa en Bardet leken met zijn drieën te gaan uitmaken wie de rit won, maar ze lieten uiteindelijk Pozzovivo, Almeida en Hindley nog terugkeren. Die laatste rondde het af in de sprint. “Ik raak niet uit mijn woorden”, sprak de Australiër van Bora-hansgrohe. “Ik heb me uit de naad gewerkt om weer met de besten te kunnen meedoen. Na een jaar vol pech is dit mijn eerste echt goede resultaat in 2022. Dit is groots. Ik ben heel blij voor het team.” Het grootste slachtoffer van de dag was Simon Yates. De winnaar van de tijdrit op dag twee, kijkt na een off-day tegen een achterstand van 11 minuten aan. “Sinds de Etna (waar hij viel red.) speelt mijn knie me parten”, zei Yates. “Ik was hoopvol voor de start, maar ik had ook nog een keer last van de warmte. Ik ga afwachten hoe ik hier van op de rustdag kan herstellen om te kijken wat we gaan doen. Momenteel weet ik het nog niet.”