Voorzitter Bart Verhaeghe sneert naar de concurrentie: “Club Brugge is een machine en die bouw je niet door een sportief directeur te kopen”

Vijf titels in zeven jaar, de derde op een rij. Voorzitter Bart Verhaeghe glom van trots in de catacomben op de Bosuil. “Club Brugge is een instituut geworden”

“Dit was de moeilijkste titel van de drie”, vond Verhaeghe. “Omdat het lastig is om een reeks van drie titels neer te zetten. Maar ook door die trainerswissel halfweg het seizoen. En omdat we als tweede na de reguliere competitie in een voor ons ongewone positie zaten. Daarom ben ik absoluut blij voor iedereen die deel uitmaakt van Club Brugge. Ik doel daarbij op alle 170 mensen die met passie en goesting voor ons werk, van het kuisteam tot de kok. Club Brugge is een instituut geworden. Jullie zien enkel de spelers, maar daarachter zit een hele machine. Die bouw je niet door een sportief directeur te kopen of wat transfers te doen. Daar moet je jaren heel hard voor werken”, gaf de Brugse voorzitter een kleine sneer naar zijn Antwerpse collega.

Die Brugse machine moet tijdens het zomerreces alweer flink gaan draaien. Er moet een opvolger gezocht worden voor de naar Ajax vertrekkende coach Alfred Schreuder en de kans is reëel dat goudhaantjes Lang en De Ketelaere andere oorden opzoeken. “We zijn klaar om de mercato in te gaan en een aantal jongens hun dromen te laten uitkomen. We gaan rustig onze tijd nemen om een nieuwe coach te vinden, net zoals voor onze zomertransfers. Het team zal zeker niet verzwakt uit de mercato komen. Er zijn ook heel veel trainers die graag voor het instituut Club Brugge willen werken.”

© BELGA

Verhaeghe zei gecharmeerd te zijn door het voetbal van Union. “Maar Union, da’s eigenlijk Brighton. Zij hebben veel meer middelen dan wij. Die Premier League-club gebruikt Union met een bepaald doel in een groter verhaal.”

Verhaeghe legde de lat voor volgend seizoen nog een stukje hoger. “De Champions League was dit seizoen een beetje een ontgoocheling, mede door de tegenstanders. Hopelijk loten we dit keer iets andere ploegen. En er zal dit jaar ook duidelijkheid komen over het nieuwe stadion. Ik hoop in de lente van 2023 te beginnen met bouwen.” (md)