Hugo Hofstetter boekt eerste zege van seizoen in kletsnatte Tro-Bro Léon, Arnaud De Lie valt net naast podium

In een regeneditie van de Franse gravelkoers Tro-Bro Léon (Pro Series) heeft de Franse wielrenner Hugo Hofstetter (Team Arkéa Samsic) zondag zijn eerste zege van het seizoen geboekt. Arnaud De Lie (Lotto Soudal) was de beste Belg op de vierde plaats.

Nog voor de gravelhype was begonnen, stuurde de Bretoense Tro-Bro Léon in Lannilis zijn peloton al over onverharde, heuvelende wegen. Een opdracht van 207 kilometer die dit jaar bij zijn 39ste editie nog een stuk zwaarder werd gemaakt door het regenweer.

Lotto Soudal zag in de Tro-Bro Léon een mogelijkheid om veel punten te verzamelen in de strijd voor het behoud van zijn WorldTour-plek, en drukte samen met Arkéa Samsic zijn stempel op de wedstrijd. Florian Vermeersch maakte deel uit van de beslissende vlucht van vijf renners, samen met Hugo Hofstetter, Connor Swift, Laurent Pichon en Luca Mozzato. Een lekke band gooide echter zowel Vermeersch als Pichon terug.

In de sprint voor de bloemen pakte de 28-jarige Hofstetter na een waslijst aan dichte ereplaatsen zijn eerste overwinning van 2022, voor de neus van de Italiaan Mozzato en de Brit Swift. Arnaud De Lie won een halve minuut later de sprint voor de vierde plek. Stan Dewulf werd negende, Cedric Beullens elfde en Vermeersch dertiende.