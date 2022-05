Traditieclub Werder Bremen keert terug naar Bundesliga, Schalke pakt de titel in Duitse tweede klasse met absolute wereldgoal

Traditieclub Werder Bremen keert volgend seizoen net als Schalke 04 na een jaar afwezigheid terug in de Bundesliga. De club uit Bremen won zondag haar laatste competitiewedstrijd met 2-0 van Jahn Regensburg en eindigde daardoor met 63 punten als tweede in de Tweede Bundesliga. Dat is goed voor rechtstreekse promotie.