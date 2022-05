Clouseau-mania even terug op I love the 90s in Hasselt. — © TV Limburg

Hasselt

Gisterenavond konden fans van de jaren negentig terecht in Trixxo Arena in Hasselt voor een nieuwe editie van I Love The 90’s. Blikvanger was Clouseau, die hun grootste hits uit de jaren 90 speelden. Ook 2Fabiola, DJ Ward, en 2 Unlimited zorgden voor de nodige hoogtepunten.